Novità per la raccolta differenziata: “Vantaggi per i cittadini virtuosi”

Fare meglio la raccolta differenziata in cambio di una bolletta più equa. Questa la novità nella raccolta dei rifiuti a Piacenza, presentata da Iren e dall’amministrazione comunale della città in un ciclo di incontri con i residenti e al momento nella sua fase sperimentale.

La quantità di rifiuti indifferenziati prodotta da ogni nucleo familiare sarà misurata grazie a cestini consegnati a ogni famiglia, che sostituiranno i cassonetti condominiali.

“Con questo nuovo sistema i cittadini pagheranno in base al numero di vuotature effettive dei bidoni monofamiliari” ha commentato Domenico Mazzocchi, responsabile raccolta rifiuti e spazzamento di Iren sul territorio di Piacenza -. I cittadini più virtuosi avranno quindi un vantaggio economico rispetto a coloro che sono meno attenti alla raccolta differenziata”. La componente variabile bollette dei piacentini subirà un cambiamento economico effettivo a partire dal 2026, al termine della fase sperimentale.

Attraverso questo metodo di raccolta, Iren si propone di incoraggiare i cittadini a ridurre la produzione di rifiuto secco non riciclabile; questo consentirà di raggiungere la soglia dei 70% dei rifiuti riciclati in città, in base alle normative vigenti in Emilia Romagna. Il servizio è già attivo in queste modalità in sei comuni della provincia; tra questi, il più virtuoso risulta essere Podenzano, con il 90% di rifiuti riciclati.

Sono molti i piacentini che hanno preso parte all’incontro informativo che si è svolto martedì 19 novembre alla parrocchia di San Vittore; questo sia per avere maggiori informazioni che per esporre le proprie perplessità sul nuovo sistema di raccolta dell’indifferenziato. Le principali preoccupazioni dei cittadini sono legate alla gestione domestica del bidone monofamiliare negli appartamenti (soprattutto in assenza di balcone o garage in cui collocarlo) e alla sua esposizione nel giorno di ritiro dei rifiuti indifferenziati, specialmente nel caso di complessi con un elevato numero di unità abitative.

“Siamo qui per rassicurare i cittadini” ha detto Matteo Bongiorni, assessore con delega alla pulizia della città “abbiamo sotto gli occhi esperienze molto positive nel nostro territorio. Il cambiamento non è mai facile, per questo vogliamo confrontarci con le comunità senza lasciare spazio a dubbi sulla gestione dei rifiuti”.

Rimane invece invariato per i piacentini il sistema di raccolta di rifiuti organici, vegetali, vetro, plastica, barattolame e carta; per quest’ultima sono stati consegnati da Iren alle famiglie nuovi contenitori di colore blu (non più giallo), per un adeguamento alle normative europee.