Piacenza Expo ai consiglieri regionali: “Incentivare il sistema fieristico”

A conclusione delle operazioni di scrutinio relative alla tornata elettorale del 17 e 18 novembre, per l’elezione del presidente e dei componenti del nuovo consiglio regionale dell’Emilia Romagna, il consiglio di amministrazione di Piacenza Expo – il presidente Giuseppe Cavalli, la vicepresidente Elisabetta Montesissa e il consigliere Davide Villa – desidera rivolgere un augurio di buon lavoro al nuovo presidente dell’assemblea legislativa, Michele De Pascale, e ai consiglieri piacentini Ludovico Albasi, Luca Quintavalla e Giancarlo Tagliaferri.

“L’augurio di un proficuo e costruttivo lavoro a beneficio di tutto il territorio emiliano-romagnolo, e in particolare di quello piacentino, ma anche un accorato invito a partecipare alle fiere e agli eventi organizzati da Piacenza Expo, in un’ottica collaborativa che possa contribuire all’ulteriore crescita della società fieristica piacentina. Sei anni fa la Regione Emilia Romagna pareva intenzionata a dismettere le proprie quote per uscire definitivamente dalla compagine sociale di Piacenza Expo. I risultati raggiunti e i piani strategici approvati negli anni successivi dall’assemblea dei soci, hanno invece convinto la Regione non solo a mantenere le proprie quote, ma a investire ulteriormente nella nostra società fieristica passando da una quota di capitale dell’1% all’attuale 5,615%. Piacenza Expo – così come le altre fiere medio-piccole che hanno saputo conservare e consolidare la propria autonomia, evitando incorporazioni e fusioni – svolge un ruolo strategico fondamentale non solo per la valorizzazione e la crescita del tessuto economico-produttivo piacentino, ma anche per la promozione del territorio provinciale, delle sue bellezze paesaggistiche, dei suoi tesori storici, artistici e architettonici, dell’enogastronomia e di tutte le sue eccellenze.

Ogni anno Piacenza Expo porta sul nostro territorio – tra visitatori, allestitori, tecnici ed espositori – circa 180.000 persone, creando un indotto a favore del territorio stesso di circa 8 milioni di euro. In attesa di poter ospitare – auspichiamo già dal prossimo evento fieristico, Dairy Expo Tech, in programma dal 5 al 6 dicembre – i neo consiglieri regionali piacentini, ma anche il presidente De Pascale, li esortiamo a tenere in considerazione nel loro operato l’importanza del sistema fieristico locale, salvaguardandone e incentivandone le attività che, come già evidenziato, si configurano come importante valore aggiunto dei territori”.