Ucraina tra guerra e incognite, Giovanni Catelli: “Situazione preoccupante”

Lo scrittore e esperto di geopolitica Giovanni Catelli ha presentato il suo libro “Invasione. Storia e segreti dell’attacco russo all’Ucraina” (Paesi Edizioni, 2024) durante un evento organizzato dalla Fondazione di Piacenza e Vigevano. In un dialogo con il giornalista Marcello Pollastri, Lyudmyla Popovych (presidente dell’Associazione Nadiya Odv che riunisce la comunità ucraina a Piacenza), Patrizio Campana (rotariano e organizzatore di aiuti in Ucraina) e Maria Grazia Sabato (consigliera della Fondazione), Catelli ha espresso preoccupazione per la situazione in Ucraina, definendo difficile fare previsioni a causa delle tante incognite, tra cui l’esito delle prossime elezioni negli Stati Uniti.

giovanni catelli a piacenza

Campana ha raccontato delle sue esperienze in Ucraina, descrivendo “il territorio orientale come gravemente distrutto, mentre l’ovest del paese è meno colpito e i supermercati sono ben riforniti. Tuttavia, la vita quotidiana è segnata dalla guerra e dalla paura di un’escalation”. I relatori hanno discusso anche della figura di Zelensky, con divergenze sulle sue “future possibilità politiche”. Popovych ha sottolineato che “il popolo ucraino non ha scelta se non combattere per la propria sopravvivenza, avvertendo che la vittoria potrebbe determinare un nuovo modello per l’intera Europa”.

L’evento è stato arricchito da letture di testi sulla guerra, a cura dell’attrice Carolina Migli, e da intermezzi musicali di Daniele Delogu, Charen de Carolis e Federico Lessio.