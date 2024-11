Virgo Fidelis: l’Arma dei Carabineri celebra le famiglie dei militari caduti

Il 21 novembre l’Arma dei Carabinieri celebra tre ricorrenze significative: la battaglia di Culqualber del 1941, durante la quale il primo gruppo carabinieri mobilitato si distinse eroicamente contro l’esercito britannico in Africa Orientale; la Virgo Fidelis, proclamata Patrona dell’Arma nel 1949 da Papa Pio XII; e la giornata dell’Orfano, istituita nel 1996, in memoria delle famiglie dei militari caduti.

Per onorare queste ricorrenze, il 21 novembre alle 10.30, si terrà una santa messa presso la chiesa di San Giovanni in Canale (via Croce), officiata da mons. Gianni Ambrosio, vescovo emerito di Piacenza-Bobbio.

La partecipazione è aperta a tutti coloro che desiderano rendere omaggio.