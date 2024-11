Castel San Giovanni, due ladri messi in fuga dalle grida di una vicina di casa

Grazie alle grida di una donna, due ladri incappucciati che stavano tentando di introdursi in una villetta a Castel San Giovanni sono stati messi in fuga. “La vicina che abita di fronte a me – testimonia il padrone di un’abitazione in via Monte Bianco – ha visto due persone, all’imbrunire, armeggiare nel mio giardino di casa. Si è messa ad urlare e quelli per fortuna sono scappati via subito”.

I due, a quanto pare incappucciati, hanno scavalcato una siepe e una rete metallica che delimitano la villetta con giardino. “La vicina – racconta ancora il proprietario di casa – li ha visti e ha gridato loro di andare via altrimenti avrebbe chiamato i carabinieri”. Il gesto coraggioso della donna, ha messo in fuga i due incappucciati.

L’ARTICOLO DI MARIANGELA MILANI SU LIBERTÀ