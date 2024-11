In monopattino sfiora i carabinieri: fermato e arrestato perché latitante

Latitante incautamente sfreccia su marciapiede in monopattino rischiando di scontrarsi con gazzella dei carabinieri in uscita dalla caserma Paride Biselli. I carabinieri hanno fermato il proprietario del monopattino per una multa stradale, ma scoperto che vi era di mezzo un latitante lo hanno condotto in una cella delle Novate.

È accaduto nella serata di martedì 19 novembre. Una pattuglia del Radiomobile si accingeva ad uscire dalla caserma di via Beverora per un giro di controllo. La sbarra dell’area militare si è alzata, l’auto era sulla rampa e percorsi pochi centimetri, sul marciapiede è sfrecciato accanto alla gazzella un monopattino con a bordo due persone. Dal momento che il monopattino è quasi arrivato addosso all’auto dei carabinieri e che per di più sfrecciava sul marciapiede, i carabinieri hanno seguito ed intimato l’alt al conducente.

Dietro di lui vi era un passeggero. Il conducente è stato multato, il passeggero è stato identificato: un cittadino tunisino di 28 anni che è risultato essere latitante, aveva infatti un debito con la giustizia di quattro mesi di carcere da scontare. Il tunisino era stato condannato per vicende di spaccio di stupefacenti avvenute a Bologna nel 2015.

L’ARTICOLO DI ERMANNO MARIANI SU LIBERTÀ