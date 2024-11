Ispettorato del lavoro, in dieci mesi controllate 552 aziende: in 240 trovate irregolarità

Un milione e 200 mila euro di contributi evasi, 579 lavoratori trovati con irregolarità a vario titolo, 230 infrazioni in tema di sicurezza sul lavoro. Sono alcuni dei dati maggiormente significativi del report dell’attività dell’Ispettorato territoriale del lavoro nei primi dieci mesi di quest’anno (aggiornato al 30 ottobre scorso).

Il bilancio è stato illustrato dal responsabile del servizio vigilanza dell’Ispettorato, Luigi Maddaloni, in Prefettura durante il recente incontro dell’Osservatorio per la sicurezza nei luoghi di lavoro e il contrasto al lavoro nero e irregolare ed è stato reso pubblico dalla stessa Prefettura di Piacenza.

In dieci mesi gli ispettori civili dell’ufficio di via Boselli, insieme ai carabinieri del Nil (Nucleo ispettorato del lavoro) e in coordinamento con l’Asl, hanno controllato 552 aziende trovandone regolari 153 e non in regola 240. Sulle rimanenti 159 sono in corso gli accertamenti.

L’articolo di Federico Frighi sul quotidiano Libertà