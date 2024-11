La Pubblica Assistenza Croce Bianca lancia un nuovo corso di formazione per volontari

La “grande famiglia” della Pubblica Assistenza Croce Bianca di Piacenza si allarga sempre di più con nuove leve che fanno ben sperare per il futuro. Una sessantina circa di persone hanno infatti partecipato alla prima serata del corso di formazione per volontari alla sede di via Emilia Parmense, una serata caratterizzata da alcune novità.

Per la prima volta la Croce Bianca ha organizzato due corsi in un solo anno solare e ha avuto la presenza di studenti della Facoltà di Medicina, e in più ha avuto un ospite d’onore come Fabio Fornari, che in passato ha rivestito il ruolo di direttore sanitario.

Proprio per questo motivo il consiglio direttivo gli ha consegnato una targa di merito in apertura di serata.

Spazio poi ai formatori che hanno illustrato nel dettaglio i percorsi formativi che porteranno a diventare soccorritore trasporto e/o emergenza, autista mezzi di trasporto e/o emergenza, operatore di sala radio oppure operatore di protezione civile.

C’è tempo fino al 2 dicembre per iscriversi sul sito e partecipare alle prossime serate.