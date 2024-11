Operaio investito da un’auto pirata a Perino, è in condizioni serie

Operaio investito da un’auto pirata che dopo la collisione si è data alla fuga. L’incidente è avvenuto verso le 10 di stamattina, giovedì 21 novembre, lungo la Statale 45 all’altezza della rotatoria all’ingresso del centro abitato di Perino.

L’operaio, un uomo di 55 anni, stava lavorando a lato della carreggiata quando è stato urtato da un’auto. Sul posto sono prontamente intervenuti un equipaggio della Pubblica assistenza Val Trebbia e l’auto infermieristica del 118.

indagano i carabinieri

Nell’arco di pochi minuti sono arrivati anche i carabinieri che stanno ricostruendo l’esatta dinamica dell’accaduto.

In corso le indagini per rintracciare l’auto pirata. L’operaio, nel frattempo, è stato trasferito all’ospedale di Piacenza in condizioni serie. Il 55enne fortunatamente non è in pericolo di vita.