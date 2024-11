“Palpeggiata mentre camminavo”, la testimonianza di una donna a Borgonovo

Palpeggiata mentre cammina da sola, in zona Poste a Borgonovo. È l’inquietante testimonianza di una donna di 58 anni che attorno alle 19,30, stava camminando nella zona delle Poste, a Borgonovo. Ad un certo punto la donna ha avvertito qualcosa alle sue spalle.

la testimonianza

“Ho sentito una mano che per due volte mi ha toccata sul lato destro del sedere, all’altezza della tasca dei pantaloni”. La donna si è spaventata. “Mi sono girata di scatto – dice – e ho visto un ragazzo con indosso una felpa bianca con il cappuccio, correre come pazzo”. La donna è rimasta pietrificata. “Non so dire – racconta la donna – se mi volesse palpeggiare oppure se mi abbia toccata perché pensasse che avevo in tasca un portafogli o un cellulare. Proprio non lo so dire”.

L’ARTICOLO DI MARIANGELA MILANI SU LIBERTA’