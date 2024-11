Rubano il rame, ma arrivano i carabinieri: ladri in fuga a San Martino in Olza

Banda di ladri saccheggia numerosi pezzi e cavi di rame dal cortile di una ditta che si occupa di recupero di materiali industriali dismessi. Al momento di allontanarsi con il bottino i malviventi, almeno cinque, si sono imbattuti in due pattuglie dei carabinieri in arrivo. I ladri senza hanno subito abbandonato il bottino e hanno scavalcato la recinzione della ditta. E’ accaduto intorno alle 2 di notte fra lunedì 18 e martedì 19 novembre a San Martino in Olza di Cortemaggiore.

scatta l’allarme

Il saccheggio era a buon punto, quando uno dei ladri è probabilmente entrato nel raggio d’azione del sistema d’allarme facendolo scattare. Sul luogo sono accorse le pattuglie dell’Arma, delle stazioni di Monticelli e di Castellarquato, oltre a una pattuglia di metronotte. I ladri hanno avuto appena il tempo di scampare alla cattura, scavalcando precipitosamente la recinzione e correndo a tutta forza nei campi.