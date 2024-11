Cade in bici sullo Stradone Farnese, donna trasportata in ospedale

Incidente nel pomeriggio di venerdì 22 novembre a Piacenza. Per cause da chiarire, una donna in sella a una bicicletta è caduta a terra sullo Stradone Farnese.

La donna sarebbe caduta nel tentativo di evitare l’impatto con la portiera aperta dal passeggero di un’auto in sosta. Sul posto sono intervenuti i soccorritori che hanno condotto la donna in ospedale, le sue condizioni non destano preoccupazioni.

Sul luogo dell’incidente è arrivata anche la polizia locale.