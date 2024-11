Premio nazionale per la Casa della salute di Borgonovo: “Eccellenza sanitaria”

L’esperienza della Casa della Salute e della Comunità di Borgonovo è stata premiata alla settima edizione del Lean Healthcare Award, il premio rivolto ai migliori progetti di riorganizzazione e innovazione presentati dalle aziende sanitarie pubbliche e private e aziende appartenenti ai settori Healthcare.

L’importante riconoscimento è stato ritirato a Roma dal direttore generale Paola Bardasi e del direttore del distretto di Ponente Giuseppe Magistrali. L’appuntamento focalizzato sull’innovazione nella sanità italiana ha visto la partecipazione di oltre 270 progetti presentati da 98 aziende sanitarie di 14 regioni su diverse categorie con un unico filo rosso: l’ottimizzazione dei processi e il miglioramento della qualità dei servizi, con focus sul paziente.

Casa della salute e della comunità di Borgonovo

Tema perfettamente centrato dal modello – definito un’eccellenza – della Casa della Salute e della Comunità di Borgonovo per il suo percorso di co-progettazione e di coinvolgimento della comunità locale, considerato un caso di studio di particolare interesse per i futuri manager sanitari.

“Per il secondo anno consecutivo – ha sottolineato il direttore generale – veniamo premiati dal Lean Healthcare Award. Questo riconoscimento è emblema della nostra perseveranza e del nostro impegno nel perseguire l’obiettivo comune di crescita, mettendo al centro i bisogni dei cittadini e, soprattutto, è simbolo della capacità dei nostri professionisti di fare sistema lavorando per l’efficientamento dei percorsi di cura nelle aree di cronicità dando valore al tempo delle persone”.

“Ancora una volta la Casa della Salute e della Comunità di Borgonovo – ha sottolineato il direttore Magistrali – è stata riconosciuta come un’eccellenza e un modello di riferimento nel panorama nazionale. Avviato nel 2019 il progetto è diventato punto di riferimento a livello regionale e nazionale. Oggi, come già accaduto, raccogliamo i frutti di questo lavoro fondato sul protagonismo attivo di volontari e cittadinanza all’interno delle Case di Comunità”.

i complimenti della sindaca Patelli

“All’azienda Usl vanno i nostri complimenti per il prestigioso riconoscimento ottenuto – sottolinea il sindaco di Borgonovo Monica Patelli – La Casa della Comunità di Borgonovo, a servizio dell’intera Val Tidone e dei territori vicini, si conferma un prezioso esempio sia in termini di innovazione nei processi sanitari, sia per il grande percorso di partecipazione attiva e coinvolgimento della comunità locale, delle scuole, delle associazioni, delle istituzioni”.