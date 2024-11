Scassinatori in via Manfredi, saccheggiati di notte spaccio Amendolara e bar del Parco

“Avevano solo pochissimo tempo a disposizione e lo sapevano, in due minuti hanno scassinato la saracinesca e prelevato l’incasso, non abbiamo ancora fatto una stima precisa dell’ammontare del furto: oltre i mille euro sicuramente”.

Sono parole di Saba Amendolara, titolare dell’omonimo spaccio di via Manfredi preso di mira nella notte fra giovedì e venerdì.

I ladri erano quattro, sono arrivati a bordo di un’auto e potrebbero essere gli stessi che qualche ora dopo hanno colpito al bar del Parco, sempre in via Manfredi. Si sono mossi con velocità ed esperienza. Con un attrezzo, sono riusciti ad avere ragione della saracinesca: “Abbiamo potuto vedere le immagini del furto grazie alle videocamere di sorveglianza – ha aggiunto Saba Amendolara – ma non siamo riusciti a capire che oggetto abbiano utilizzato”. A quel punto è scattato l’allarme antifurto collegato con i metronotte, ma i ladri (incappucciati) sono stati fulminei: due sono entrati e sono riusciti a strappare la cassa automatica, mentre due sono rimasti all’esterno.

Sul posto sono accorsi carabinieri e vigilanza privata, ma si sono dileguati.

Sempre in via Manfredi, nella stessa notte, i ladri hanno anche divelto la saracinesca del bar del Parco riuscendo ad impossessarsi della macchinetta cambiamonete e di un videopoker.