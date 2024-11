Un infopoint per i clienti al mercato: la nuova iniziativa degli ambulanti piacentini

Un infopoint che, allestito nelle piazze in occasione del mercato, aiuterà i clienti a orientarsi nella caccia agli acquisti, con la possibilità di usufruire di sconti fino al 30%.

È la nuova iniziativa, pronta a prendere forma nei prossimi mesi, che Fiva Confcommercio di Piacenza (Federazione italiana venditori ambulanti) ha ideato per i propri associati, un’ottantina in tutta la provincia.

“Questo è un mestiere antico – ha spiegato Adriano Anselmi, presidente di Fiva Confcommercio Piacenza – e che deve costantemente rimanere al passo con i tempi.

Per farlo, molti di noi ambulanti stanno prendendo sempre più confidenza con i social, pubblicizzando attraverso reel e brevi video la propria merce e la propria realtà.

In questo senso si inserisce il nostro nuovo progetto “Qualità in piazza“, un prezioso infopoint a disposizione dei clienti che presto farà la sua comparsa al mercato.

Sono previsti sconti dal 10 al 30 per cento su determinati prodotti e tante altre informazioni utili”.