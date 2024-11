Vento gelido in città, da un palazzo di via Santa Franca cadono calcinacci

Paura e attimi di apprensione per alcuni passanti che nella mattinata di oggi, venerdì 22 novembre, hanno assistito alla caduta improvvisa di alcuni calcinacci e parti di intonaco da un palazzo all’angolo tra via Santa Franca e via Giuseppe Verdi, a Piacenza.

Sul posto sono intervenuti agenti della polizia locale per mettere in sicurezza il passaggio pedonale sottostante al palazzo. Causa della caduta, secondo le prime informazioni, sarebbe stata la continua oscillazione degli antoni delle finestre provocata dal vento gelido di queste ore.