Attività assistita con animali, il bilancio: appuntamento all’ospedale di Fiorenzuola

Giovedì al polo riabilitativo dell’ospedale di Fiorenzuola verrà presentato il bilancio di un anno di Attività assistita con animali (Aaa) effettuata con i pazienti ricoverati nei reparti di riabilitazione. Quella che è comunemente conosciuta come pet therapy, è una pratica che trasforma l’interazione tra esseri umani e animali in un’opportunità per curare il corpo e nutrire lo spirito. In letteratura medica sono svariati i richiami ai benefici terapeutici legati all’interazione tra pazienti e cani e gatti (ma non solo) accompagnati da personale formato. Da questi presupporti è nato il progetto sostenuto fa Ausl di Piacenza e realizzato con la Collina dei ciuchini.

La giornata di presentazione e sensibilizzazione si terrà giovedì 28 novembre alle 14.30, nella Sala polifunzionale al piano terra dell’ospedale di Fiorenzuola (blocco B). Moderata dalla giornalista Donata Meneghelli, prevede la partecipazione di Paola Bardasi, direttore generale Ausl di Piacenza, Romeo Gandolfi, sindaco di Fiorenzuola, Evelina Cattadori, direttore distretto di Levante Ausl Piacenza, Gianfranco Lamberti, direttore dipartimento Medicina riabilitativa Ausl Piacenza, Vittorio Casati, responsabile assistenziale del dipartimento di Medicina riabilitativa intensiva.

Durante l’incontro, interverranno alcuni dei professionisti sanitari e dei responsabili del progetto, tra cui i fisioterapisti Valentina Re e Gianluca Ciardi. Quest’ultimo, in particolare, presenterà uno studio di ricerca condotto dallo staff del dipartimento di Medicina riabilitativa per mettere in evidenza i benefici delle Attività assistite con animali sul paziente ricoverati. Nel pomeriggio di presentazione, si potranno ascoltare anche le testimonianze di alcuni pazienti che hanno partecipato al percorso. L’associazione La collina dei ciuchini interverrà con Francesca Ronchetti, pedagogista clinico e responsabile di progetto negli Interventi assistiti con gli animali, e Monica Morelli, coadiutore del cane.