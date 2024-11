Digitalizzazione: al Comune di Piacenza il premio “Municipium Awards 2024”

Il Comune di Piacenza ha ricevuto il premio “Municipium Awards 2024” assegnato dal gruppo Maggioli a margine dell’Assemblea nazionale Anci che si è chiusa ieri al Lingotto Fiere di Torino.

Nell’ambito dell’utilizzo dell’app Municipium, il Comune di Piacenza è risultato il più virtuoso d’Italia come numero di utenti: con oltre 2mila downloads in meno di un anno, ovvero da quando l’app è stata attivata a Piacenza come strumento a disposizione dei cittadini, l’ente si è aggiudicato il primo posto tra gli oltre mille comuni italiani che utilizzano la stessa app per smartphone.

A ritirare il premio a Torino, nella giornata conclusiva dell’assemblea Anci, il direttore generale Luca Canessa con il dirigente Massimo Sandoni.

Intervistato nello stand Maggioli, Canessa ha parlato delle strategie messe in campo per promuovere l’utilizzo dell’applicazione e ha fatto alcuni esempi di come nei mesi scorsi si sia rivelata uno strumento particolarmente utile non solo per raccogliere segnalazioni da parte dei cittadini ma anche per fornire informazioni aggiornate in tempo reale in occasione di eventi speciali come lo è stata la tappa piacentina del Tour de France a luglio.

L’app Municipium, che è scaricabile da tutte le piattaforme (come Apple Store e Google Play) ed è utilizzabile gratuitamente da chiunque abbia conoscenze anche basiche dell’uso di uno smartphone, rientra in un progetto interamente finanziato dai fondi Pnrr (bando 1.4.1 “Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici”).

“E’ con soddisfazione che riceviamo questo riconoscimento – dice l’assessore alla Digitalizzazione Simone Fornasari – ed è motivo di orgoglio sapere che tanti piacentini trovino utile uno strumento su cui abbiamo puntato tanto nell’ambito di un percorso che mira a fare di Piacenza una città sempre più moderna, digitale, smart”.