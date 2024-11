Giornata del Ringraziamento Coldiretti: “Importante per la vita delle campagne”

Tradizionale festa del ringraziamento di Coldiretti oggi in piazza duomo a Piacenza, con un sapore speciale per gli 80 anni dalla fondazione della associazione nazionale.

Un pomeriggio ricco di attività ed eventi, iniziato con la messa celebrata in cattedrale dal vescovo emerito mons. Gianni Ambrosio, insieme all’assistente ecclesiastico di Coldiretti Piacenza don Giuseppe Sbuttoni e al parroco don Serafino Coppellotti, e proseguita con la benedizione dei trattori.

E’ stato un momento di grande significato, in cui gli imprenditori agricoli e le loro famiglie – accanto all’intera comunità – si sono ritrovati intorno all’altare per affidarsi al Signore e rendere grazie dei frutti raccolti durante l’annata di lavoro. Volge al termine un’annata particolarmente difficile per il mondo agricolo in primis a causa del clima che ha provocato ingenti perdite.

“La benedizione dei mezzi agricoli – ha detto monsignor Ambrosio – rappresenta l’invocazione a Dio affinché continui a proteggerci, ma anche uno stimolo per gli agricoltori, che ringraziamo per la loro laboriosità, ad essere fedeli al progetto del Signore, progetto che corrisponde al desiderio profondo del cuore umano. La Coldiretti – ha proseguito – ha nelle proprie radici una fede profonda che si rafforza nei momenti difficili”.

“La Giornata del Ringraziamento – spiega il direttore di Coldiretti Piacenza Roberto Gallizioli – rappresenta uno dei momenti più importanti della vita delle campagne italiane. Fu istituita nel 1951 per ringraziare Dio per il raccolto dei campi e chiedere la benedizione sui nuovi lavori. Questa ricorrenza viene celebrata dalle sezioni della Coldiretti, presenti in ogni angolo dell’Italia, ed è diventata una vera e propria ‘festa dell’agricoltura’, animata dalla fede cattolica”.

mercato campagna amica e degustazioni

In piazza bandiere gialle, stand di Campagna amica e degustazione di di tipicità ed eccellenze del territorio, oltre a caldarroste e vin brulè in collaborazione con l’Unione Nazionale delle Proloco d’Italia.

iniziativa solidale

Presente anche lo stand di Coldiretti Donne che ha organizzato un’iniziativa solidale a favore del Centro Antiviolenza di Piacenza, Associazione “Città delle Donne” odv in vista della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza di genere che ricorre il 25 novembre.

raccolta firme sulla etichettATURA

Sempre in piazza Duomo è proseguita la raccolta delle firme per una legge di iniziativa popolare che porti l’Europa a cambiare strada sulla trasparenza di quanto arriva in tavola con l’obbligo dell’etichetta d’origine a livello europeo su tutti gli alimenti in commercio.

Molto significativo il richiamo alla difficile situazione vissuta dagli allevatori. In piazza c’era un recinto vuoto senza animali che tradizionalmente sono invece presenti alle giornate del Ringraziamento della Coldiretti.

“Erano in “lockdown” anche per il senso di responsabilità di Coldiretti e della sua gente – spiega l’associazione di coltivatori -, che, di fronte all’attuale situazione di emergenza, ha lavorato per evitare che la loro partecipazione potesse rappresentare un’ulteriore causa di diffusione di Psa e lingua blu”.

All’interno del recinto erano presenti le sagome degli animali, suini, vacche, galline e pecore con alcuni cartelli che fotografano quanto questa annata sia stata complessa. E poi la voce degli allevatori, un video messaggio di denuncia con le testimonianze di alcuni di loro per raccontare le tante difficoltà che stanno fronteggiando. “La zootecnia italiana – hanno spiegato – rischia di scomparire, salviamo le nostre stalle – l’appello di Coldiretti -, fondamentali per la nostra economia, la nostra sovranità alimentare, ma anche per il territorio che con la loro presenza valorizzano, custodendolo in armonia con l’ambiente”.

accensione dell’albero in piazza cavalli

Al termine delle iniziative, i partecipanti, accompagnati dalla banda, hanno raggiunto piazza Cavalli per l’accensione dell’albero natalizio.