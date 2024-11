L’albero si accende e la magia del Natale arriva a Piacenza: carillon vivente in piazza

La città che si illumina, centinaia di persone con gli occhi all’insù, le canzoni tipiche natalizie, la Banda Ponchielli che attraversa le vie del centro e un suggestivo carillon vivente che sfila in mezzo ai bambini estasiati: con l’accensione dell’albero di Piazza Cavalli, avvenuta nel tardo pomeriggio di sabato 23 novembre, la magia del Natale è ufficialmente arrivata a Piacenza.

“Un momento speciale – ha spiegato l’assessore al commercio Simone Fornasari – che rappresenta un po’ una chiusura e al tempo stesso un inizio. Un momento di condivisione pensato soprattutto per chi non ha una spalla su cui contare.

Un bellissimo segnale, inoltre, vedere tanti colleghi dell’amministrazione comunale presenti, indipendentemente dal colore politico. Da qui all’Epifania ci sarà una lunga serie di iniziative pensate appositamente per i piacentini e per chi deciderà di visitare la nostra splendida città, con la speranza che possa essere un felice Natale per tutti”.

Ormai una tradizione consolidata: l’albero di Natale donato da Confindustria Piacenza.

“È più di vent’anni – ha aggiunto il numero uno di Confindustria Piacenza, Nicola Parenti – che doniamo l’albero al comune capoluogo della nostra provincia. Siamo felici di poter contribuire al Natale dei piacentini e vedere così tanti sorrisi ci regala un immenso piacere. Inoltre, per me, questo sarà un Natale ancora più speciale visto che ieri nella mia famiglia si è aggiunta anche la piccola Azzurra”.