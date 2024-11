L’eredità di Blessing per giovani donne: “I loro sogni prenderanno vita”

Donare ciò che di più importante possa esserci: serenità, aspettative e vita.

È lo scopo dell’iniziativa “Dai sogni di Blessing al tuo”, presentata all’auditorium della Fondazione di Piacenza e Vigevano e rivolto a giovani donne, single o con figli, che intendano realizzare un progetto di vita.

L’idea, sostenuta – tra le altre – da Fondazione di Piacenza e Vigevano e Banca di Piacenza, nasce dalla volontà di persone che hanno conosciuto e sono state vicine a Blessing, giovane piacentina arrivata dalla Nigeria e scomparsa nel 2022 a 28 anni.

Blessing, scoprendo realtà come la Casa del Fanciullo e il Centro Tandem, trovò una forte spinta per dedicarsi agli altri: il progetto, promosso proprio dalla Casa del Fanciullo e la cooperativa sociale L’ippogrifo, rappresenta la sua eredità.

“È un progetto di inclusione – ha spiegato la vicepresidente della cooperativa L’ippogrifo, Paola Ghisoni – e si rivolge a giovani donne tra i 17 e i 28 anni, sia italiane che straniere. Donne che hanno dei sogni da realizzare relativi alla loro vita personale:

da un piccolo desiderio, come un eventuale ritorno a casa, oppure la volontà di terminare gli studi o ancora intraprendere un percorso di lavoro.

Idee e proposte verranno attentamente valutate da un’apposita commissione: qualora fossero ritenute idonee, saranno trasformate in realtà”.

“Spesso – ha aggiunto il presidente della Fondazione di Piacenza e Vigevano, Roberto Reggi – facciamo fatica a comprendere i nostri giovani. L’approfondimento dei temi che riguardano i ragazzi sono di grande interesse per la Fondazione, che intende offrire loro un aiuto costante per consentirgli di crescere. Il progetto che presentiamo oggi si inserisce proprio in questo contesto”.

Alla realizzazione dell’iniziativa verranno destinati tutti i proventi del libro che uscirà in primavera, “La vita è un profumo” che raccoglie la storia e le poesie di Blessing.

Anche i piacentini, attraverso le loro eventuali donazioni, potranno sostenere il progetto: per maggiori info è possibile inviare una mail all’indirizzo [email protected].