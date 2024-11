Maratona di New York, piacentino il portabandiera dell’Italia: “Che emozione”

Un evento che non potrà mai dimenticare: l’ingegnere piacentino Riccardo Cervi, da sei anni residente negli Stati Uniti, è stato portabandiera dell’Italia alla cerimonia di apertura della recente maratona di New York.

Il piacentino ha raccontato che chi partecipa a nove gare organizzate dalla stessa società che si occupa della maratona e in uno partecipa come volontario ha la possibilità di gareggiare alla maratona di New York.

Tra tutti i partecipanti è stato sorteggiato come portabandiera dell’Italia e per l’occasione si è fatto spedire la maglia della nazionale campione del mondo del 2006 e quella dell’Atletica Piacenza.

“E’ stata una grande emozione e ho voluto portare Piacenza con me” ha dichiarato Riccardo Cervi.

GUARDA IL SERVIZIO DI NICOLETTA MARENGHI