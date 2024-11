Trattori, banda, degustazioni: Giornata del ringraziamento Coldiretti in piazza Duomo

E’ un pomeriggio ricco di attività ed eventi, quello di oggi, sabato 23 novembre, per la Giornata provinciale del Ringraziamento organizzata da Coldiretti Piacenza.

le celebrazioni

Alle 15.30 in Piazza Duomo a Piacenza ci sarà il ritrovo dei trattori e l’accoglienza delle autorità accompagnato dalla Banda Musicale Ponchielli, seguita alle 16 dalle messa in cattedrale, celebrata dal vescovo monsignor Adriano Cevolotto, insieme all’assistente ecclesiastico di Coldiretti Piacenza don Giuseppe Sbuttoni e al parroco don Serafino Coppellotti. Al termine la benedizione mezzi agricoli.

mercato campagna amica e degustazioni

Mentre in piazza Duomo si svolgerà il Mercato di Campagna Amica e sarà presente l’artista Maurizia Gentili con l’arte dei vinarelli, sarà possibile fare degustazione di tipicità ed eccellenze del territorio in collaborazione con le aziende agricole. E poi caldarroste e vin brulè in collaborazione con Unpli (Unione Nazionale Proloco d’Italia).

iniziativa solidale

Coldiretti Donne organizzerà un’iniziativa solidale a favore del Centro Antiviolenza di Piacenza, Associazione “Città delle Donne” odv in vista della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza di genere che ricorre il 25 novembre.

raccolta firme sulla etichettATURA

Sempre in piazza Duomo prosegue la raccolta delle firme per una legge di iniziativa popolare che porti l’Europa a cambiare strada sulla trasparenza di quanto arriva in tavola con l’obbligo dell’etichetta d’origine a livello europeo su tutti gli alimenti in commercio. Nella piazza vi sarà anche un’area dedicata alla situazione degli allevatori, che vivono forti problematiche.

accensione dell’albero in piazza cavalli

Al termine delle iniziative, i partecipanti, accompagnati dalla banda, raggiungeranno piazza Cavalli per l’accensione dell’albero e per chi lo desidera, la manifestazione proseguirà al Mercato Coperto di Campagna Amica in via Farnesiana,17 a Piacenza.

IL PROGRAMMA