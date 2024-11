Borgonovo, cittadinanza onoraria al sociologo Francesco Alberoni

Il primo dicembre Borgonovo si illuminerà della magia del natale. Alle 17 verrà acceso il grande albero insieme a tutte le luminarie che abbelliranno il paese e le frazioni per l’intero periodo natalizio. Dal mattino il centro storico ospiterà mercanti di qualità, hobbisti, artisti di strada. Nel pomeriggio oltre alla luminarie verrà inaugurata la nuova illuminazione artistica (e a minore impatto ambientale) che da quel momento in avanti abbellirà l’edificio simbolo di Borgonovo. Quello del primo dicembre sarà il primo, di una lunga serie di eventi che animeranno il mese di dicembre con concerti, mostre fotografiche, mercatini, animazioni per bambini e un grande villaggio di natale che dal 19 al 21 dicembre animerà il parco della salute (ex ospedale).

Cittandinanza onoraria a Francesco Alberoni

Tra i momenti clou messi a punto nel lungo calendario di eventi si segnalano sabato 14 dicembre la Babbo Run, marcia lungo le vie del centro storico in mattinata e nel pomeriggio in auditorium il conferimento della cittadinanza onoraria a Francesco Alberoni. Il sociologo, scomparso nell’estate del 2023 era infatti originario di Borgonovo.

L’ARTICOLO DI MARIANGELA MILANI SU LIBERTA’