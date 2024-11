Dalle escursioni alle fotografie: il Cai presenta il programma 2025

Dalle escursioni all’arrampicata, dai canti alle fotografie: sono numerosi gli ambiti di attività della sezione piacentina del Cai, Club alpino italiano, che ha presentato il programma del 2025. Un centinaio i presenti per l’occasione alla sede dell’associazione, sullo Stradone Farnese a Piacenza. Il filo conduttore è la montagna a 360 gradi.

Dopo i saluti del presidente Claudio Faimali, i responsabili delle attività hanno illustrato il calendario del nuovo anno: come sempre sono previsti i corsi di alpinismo, alpinismo giovanile e arrampicata, escursioni, serate culturali, gruppi di lettura, uscite fotografiche con il gruppo Alteluci e con il comitato scientifico.

Prosegue l’attività il coro del Cai che quest’anno ha partecipato anche a un evento a Roma. Sempre operativa la palestra alla Cavallerizza e preziosa l’attività svolta dai volontari che si occupano della manutenzione dei sentieri. Tutte le informazioni su attività e programma sono a disposizione sul sito e sui social del Cai di Piacenza.

Al termine dell’incontro, i partecipanti hanno potuto proseguire la serata con un momento conviviale a base di caldarroste e vin brulè.

Il prossimo appuntamento alla sede del Cai è fissato per il 29 novembre con la presentazione del progetto “Skyline around the Matterhorn” da parte dei protagonisti Andrea Pasquali, Flavio Saltarelli e Omar Oprandi.