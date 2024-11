Gragnano premia Anna Maria Romanini per 45 anni ai servizi sociali

Per 45 anni si è presa cura degli altri. È andata ad Anna Maria Romanini la benemerenza civica “Gragnano Bene Comune” promossa dall’amministrazione gragnanese che ieri mattina al centro culturale del paese ha voluto riconoscere il suo impegno costante nel campo dei servizi sociali.

“Questo riconoscimento mi fa un effetto strano ma sono sinceramente contenta – ha commentato Romanini, visibilmente emozionata, alla consegna della targa dalle mani della sindaca Patrizia Calza -. Questo per me non è mai stato un lavoro, ma un piccolo sogno che ho potuto realizzare con il supporto di tante persone e associazioni e con le amministrazioni con le quali mi sono interfacciata nel corso degli anni che mi hanno sempre dato carta bianca. Negli anni ho sempre cercato di agire guardando lontano, non al bisogno singolo di una persona, ma realizzando percorsi dove poi tante persone potevano trovare delle risposte, sempre, e non solo sul territorio di Gragnano. Non l’ho mai detto a nessuno, ma il pensiero che mi ha sempre accompagnata, nei colloqui con le persone in difficoltà, dove la miseria umana era presente in tutti i suoi aspetti, è stato un dialogo che ripetevo fra me e me e che mi permetteva di non aver paura: “Vieni, lasciati andare, ti accompagno. Dammi la mano, sono con te” conclude Romanini commuovendosi.

L’articolo di Riccardo Foti su Libertà