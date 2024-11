Incendio in un appartamento ad Agazzano: un’anziana intossicata

Un principio di incendio si è sviluppato questo pomeriggio in un appartamento ad Agazzano, in via Makallé. L’intervento tempestivo dei soccorsi ha evitato che la situazione degenerasse, ma un’anziana residente ha riportato un principio di intossicazione.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco da Piacenza, un’ambulanza del 118 da Borgonovo e l’autoinfermieristica da Castel San Giovanni. Presente anche una pattuglia dei carabinieri di Agazzano per i rilievi del caso.