Recupero dei fontanili, a Castello il Comune coinvolge gli operatori della logistica

Uno studio, pagato dagli operatori della logistica, per il recupero dei fontanili, le risorgive di acqua che costellano le campagne tra Castel San Giovanni e Sarmato. Per tentare di non disperdere questo raro patrimonio ambientale oggi ridotto a poche pozze di acqua seminascoste dalla vegetazione, l’amministrazione comunale ha in mente di coinvolgere gli operatori della logistica.

“Chiederò loro – dice il vicesindaco Giovanni Cattanei – di farsi carico dei costi relativi ad uno studio per il recupero ambientale”. Lo stato di abbandono dei fontanili fa il paio con lo stato di conservazione della pista ciclabile che li costeggia. In più punti mancano parti di staccionata e i cestini per i rifiuti. Le reti sono mancanti. A rendere le condizioni anche più degradate ci sono le tracce lasciate dai mezzi pesanti che utilizzano la prima parte del percorso per raggiungere un cantiere.

L’ARTICOLO DI MARIANGELA MILANI SU LIBERTA’