Fase finale sempre più vicina: elaborati, mercoledì si vota per scegliere l’ultimo tema

Le classifiche finali si avvicinano a grandi passi e con esse l’attesa trepidante di scoprire quali classi si aggiudicheranno i fantastici premi in palio. Oggi una nuova classifica vi aggiorna sui punteggi dei nostri concorrenti.

Intanto mercoledì 27 avrete nuovamente l’opportunità di dire la vostra sul tema degli elaborati, gli ultimi di questa bella edizione. Collegandovi al profilo Instagram @liberta_piacenza troverete nelle stories il consueto sondaggio con tre proposte interessanti. Avete solo 24 ore per votare, quindi siate pronti a esprimere la vostra preferenza! Il risultato sarà annunciato lunedì prossimo, lasciandovi così tutto il tempo necessario per realizzare un lavoro creativo e originale.

E non dimenticate che domenica 1° dicembre è l’ultimo giorno utile per inviare i vostri disegni o scritti sul tema “Lo sport che amo praticare”. Avete fino alle 23:59 per farci pervenire i vostri elaborati all’indirizzo [email protected].

Classifica 25 novembre 2024