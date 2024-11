Anpi Alta Valtidone, tra i tesserati anche Elio Germano e il chitarrista Mark Ribot

L’attore Elio Germano è un associato della sezione Anpi AltaValtidone: a segnalarlo, con una certa soddisfazione, è la segretaria di sezione Laura Lusardi. Non è il solo “big” che risulta iscritto: fra gli altri c’è anche il chitarrista americano Mark Ribot che ha collaborato con Tom Waits. E ancora il direttore di Vanity Fair Simone Marchetti, il giornalista Michele Serra e lo scrittore e critico musicale reggiano Aldo Gianolio. Tutti associati alla sezione dell’Associazione nazionale partigiani italiani che anche quest’anno conta un centinaio di associati.

Ma come è arrivato Elio Germano ad associarsi all’Anpi della Valtidone? “Possiamo dire che è stato un incontro fortunato avvenuto al festival di Venezia e poi al Palazzo del cinema di Milano per l’anteprima del film “Berlinguer. La Grande Ambizione”” spiega Lusardi. In pratica un’altra associata dell’Anpi, Beatrice Spezia – che è fra l’altro la figlia di Lusardi – è riuscita a intercettare l’attore direttamente al festival e poi alla proiezione del film su Berlinguer.

È andata allo stesso modo anche con Ribot, ospite di un concerto a Busseto organizzato da “La Milanesiana”: a “intercettarlo” stavolta è stato Francesco, il fratello di Beatrice.

“Abbiamo dei big fra gli associati in questo 2024, è vero – sottolinea Lusardi – ma non dimentichiamoci dei soci attivi che rappresentano la vera spina dorsale della sezione. Ci auguriamo che anche il prossimo anno chi è iscritto, più o meno big, riconfermi la sua iscrizione”.