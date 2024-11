Auto in fuga inseguita in autostrada si schianta: alla guida un 16enne

Scene da far west tra le province di Piacenza e Lodi. Tutto è iniziato ieri mattina, domenica 24 novembre, a Codogno dove è stata rubata un’automobile.

La vettura è stata intercettata in serata in paese dai carabinieri del Radiomobile ma il conducente ha evitato il posto di blocco e ne è nato un inseguimento.

L’auto ha raggiunto Piacenza ed è entrata in autostrada inseguita dai carabinieri del Radiomobile locale. In soccorso è arrivata anche la polizia stradale.

Dopo aver speronato la vettura delle forze dell’ordine, l’auto in fuga si è schiantata sull’autostrada A58 nel territorio del comune di Mulazzano, in provincia di Lodi.

I tre giovani a bordo della vettura in fuga sono stati condotti in ospedale, nessuno è in pericolo di vita.

Alla guida dell’auto è risultato un 16enne, a bordo un coetaneo e un 18enne. Il conducente è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale, i passeggeri sono stati denunciati per ricettazione. Il 14enne verrà condotto al carcere minorile di Milano.