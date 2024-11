Bassanetti confermato alla presidenza di Anepla: “Avanti con transizione energetica”

Claudio Bassanetti è stato riconfermato alla guida di Anepla, l’Associazione nazionale estrattori e produttori lapidei e affini, durante l’assemblea che si è svolta oggi (25 novembre) nella sede di Confindustria Piacenza.

Bassanetti, amministratore delegato del Gruppo Bassanetti, ha delineato le priorità della sigla e le sfide che attendono il comparto: “A livello nazionale, è essenziale concretizzare la recente norma che definisce quando un rifiuto può essere utilizzato come materiale per l’edilizia, obbligatorio almeno per il 5 per cento. Tuttavia, è necessario garantire calcestruzzi strutturali idonei e di qualità”.

Un altro nodo cruciale riguarda la transizione energetica e le fonti rinnovabili. “Dobbiamo poter accedere più rapidamente a queste risorse: le cave italiane, inserite in un mercato globale, pagano oggi bollette doppie rispetto ad altri Paesi dell’Unione Europea” ha sottolineato Bassanetti.

All’incontro ha partecipato anche l’onorevole Tommaso Foti, capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei deputati, che ha ascoltato le istanze avanzate da Anepla.