Contro la violenza alle donne, gazebo della questura e spettacolo studenti in piazza

Nell’ambito della campagna permanente della Polizia di Stato “Questo non è amore” e in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne la Divisione Anticrimine della Questura di Piacenza ha organizzato un gazebo in piazzetta Mercanti a Piacenza, per sensibilizzare sul fenomeno ed incentivare l’emersione delle situazioni di violenza.

rappresentazione teatrale degli studenti

Durante la mattinata una sessantina di studenti delle scuole superiori ha organizzato una breve rappresentazione teatrale messa in scena da 10 studenti della Consulta Provinciale Studentesca di Piacenza sul tema della violenza di genere; sia durante che al termine dell’evento verranno interpretate dal vivo alcune canzoni a tema, da parte di due interpreti piacentine di cui una appartenente alla Polizia di Stato.

gli interventi

Sono intervenuti il Prefetto Paolo Ponta, il Questore Ivo Morelli, la sindaca di Piacenza Katia Tarasconi, la presidente del centro Antiviolenza “Città delle Donne” Donatella Scardi e la referente regionale del Cipm Emilia Romagna Silvia Merli.

Con queste iniziative la Polizia di Stato vuole promuovere la cultura del rispetto e della consapevolezza, con l’obiettivo di prevenire e contrastare ogni forma di maltrattamento, abuso e femminicidio, utilizzando altresì tutti gli strumenti normativi che nell’ambito della prevenzione possono essere applicati, come l’Ammonimento del Questore, utile in prima istanza a bloccare l’azione persecutoria, offrendo altresì all’autore dei fatti un’opportunità di recupero.