Disabile accusato di aver rapinato un altro portatore di handicap: assolto

Una persona disabile è stata accusata di aver aggredito e rapinato un altro portatore di handicap sul Pubblico Passeggio a Piacenza nel febbraio dello scorso anno: il presunto responsabile è stato assolto.

Secondo la testimonianza della vittima, un ventenne piacentino, l’aggressore lo avrebbe colpito con un calcio, sottraendogli il cellulare e altri oggetti personali, per poi fuggire. La vittima aveva immediatamente contattato il 112, permettendo ai carabinieri di identificare e fermare il sospettato poco dopo. Tuttavia, il presunto responsabile si era successivamente allontanato da Piacenza, rendendosi irreperibile e non facendo più ritorno in città.

In aula, l’avvocato difensore Carlo Romagnoli ha sostenuto che l’accusa si basava unicamente sulla testimonianza della vittima e che mancavano prove o indizi a sostegno delle sue dichiarazioni. “Le dichiarazioni della vittima devono essere corroborate da elementi oggettivi, qui non ne abbiamo. Pertanto chiedo l’assoluzione”, ha argomentato il legale.

Il giudice ha accolto la tesi della difesa, pronunciando l’assoluzione per insufficienza di prove.