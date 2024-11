Il giovane che ha salvato l’anziana da un incendio: “Non potevo tirarmi indietro”

“Mi sono sentito in dovere di intervenire. Quando vedo una persona anziana in difficoltà, è impossibile per me non agire”.

Così Luca Manzoni, 26 anni, racconta come nel pomeriggio di domenica 24 novembre si è fatto coraggio e ha portato in salvo un’ottantenne che vive in via Makallè ad Agazzano. Ancor prima dell’arrivo di vigili del fuoco e carabinieri il giovane, meccanico carrozziere che vive a Gossolengo, è riuscito anche a spegnere le fiamme che avvolgevano un divano, scongiurando il pericolo che si propagassero in tutta l’abitazione.

L’ha fatto azionando un estintore che gli è stato immediatamente portato dal barista al lavoro nel locale di fronte.

“Ero di ritorno di ritorno da un giro in moto con gli amici – racconta il giovane. – Entrato nel bar, ero in attesa che fosse pronto un panino quando ho visto del fumo uscire dalla porta dell’abitazione di fronte. Non ci ho pensato su due volte, anche perché ho sentito delle grida disperate di una donna che chiamava aiuto. Quando sono entrato, ho visto l’anziana bloccata in un angolo: era paralizzata e in stato di shock. Così sono intervenuto, riuscendo a raggiungerla e a portarla all’esterno. Dopodiché, è arrivato anche il titolare del bar portandomi un estintore con cui ho spento le fiamme”.

La donna, rimasta intossicata e con gli abiti anneriti dal fumo, è stata portata al pronto soccorso di Piacenza con un’ambulanza del 118. Sottoposta alle cure, non risulta in pericolo di vita.