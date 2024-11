La cooperativa San Martino lancia iniziative per le donne: “Più crescita e indipendenza”

La Cooperativa San Martino ha da tempo intrapreso un percorso di valorizzazione delle donne nel mondo del lavoro. Con il coordinamento di Margherita Spezia, responsabile Welfare e referente per la certificazione di parità di genere UNI/PdR 125, sono state avviate numerose iniziative per favorire autonomia, leadership e consapevolezza delle socie lavoratrici, particolarmente importanti da ricordare anche oggi, 25 novembre, nella Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. “Quello della parità di genere è un tema che sta a cuore all’azienda, e naturalmente anche a me a livello personale oltre che professionale. In questo ultimo anno abbiamo avviato sempre più iniziative sul tema, e ne stiamo progettando altre ancora, collaborando con altri enti e associazioni del territorio”.

Autonomia e prevenzione della violenza

Tra le azioni principali, un corso realizzato in collaborazione con il Centro antiviolenza di Piacenza-Associazione La città delle donne Odv per sensibilizzare sull’importanza dell’autonomia finanziaria come strumento di prevenzione della violenza di genere. Illustra Spezia: “Per due giorni abbiamo ospitato le operatrici del centro: al corso hanno partecipato sia donne che uomini. Ritengo che se si parla di parità è bene coinvolgere anche gli uomini, perché i passi avanti si possono fare solo insieme. I valori che cerchiamo di trasmettere, come uguaglianza e indipendenza, sono valori condivisi che appartengono a tutta l’azienda”.

Leadership al femminile

Nuovissimo ma molto apprezzato il corso di leadership femminile rivolto alle coordinatrici della Cooperativa, incentrato sullo sviluppo delle competenze manageriali e umane. La formazione è stata tenuta da Margherita Spezia, psicologa iscritta all’ordine regionale oltre che responsabile del welfare aziendale: “Abbiamo affrontato temi cruciali come la comunicazione efficace e la crescita professionale, per rafforzare la consapevolezza delle donne nei ruoli di responsabilità”.

Progetti futuri

In programma per i prossimi mesi corsi di difesa personale e nuove occasioni di formazione e confronto, per consolidare un percorso che mette al centro la crescita individuale e della comunità.

Un impegno strutturato

Cooperativa San Martino ha ottenuto nel 2023 la certificazione UNI/PdR 125 per la parità di genere, attestato che conferma un sistema di gestione orientato all’equilibrio, all’uguaglianza e al benessere lavorativo per tutti i soci lavoratori.

Oltre a quelle sopra elencate, la Cooperativa San Martino continua a sostenere le lavoratrici e le loro famiglie con iniziative dedicate, come congedi di maternità flessibili, borse di studio e progetti di welfare personalizzati.