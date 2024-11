“No alla violenza sulle donne”: caserma e questura illuminate di arancione

Illuminazione arancione per la Questura di Piacenza in viale Malta e per il Comando provinciale dei carabinieri in viale Beverora. Un gesto simbolico per celebrare la giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulla donne.

L’iniziativa si svolge in collaborazione dell’Associazione Soroptimist international Italia, in adesione a “Orange the world” promossa da UN Women, ente delle Nazioni Unite per l’uguaglianza di genere.

Presenti il questore Ivo Morelli e il comandante provinciale dei carabinieri Pierantonio Breda.