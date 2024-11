Notte caotica a Piacenza nel weekend: aggressioni, clienti ubriachi e “giochi” rischiosi

La notte tra sabato e domenica è stata movimentata a Piacenza, con diversi episodi segnalati alle forze dell’ordine.

In via Campagna, un testimone ha contattato il 113 per segnalare un’aggressione: un giovane sarebbe stato preso a calci e pugni da un’altra persona. Tuttavia, sia la vittima che l’aggressore si sono allontanati prima dell’arrivo della polizia. Sempre nella stessa zona, poco dopo, il gestore di un locale ha chiesto aiuto per gestire un cliente ubriaco e molesto.

A barriera Roma, alcuni automobilisti hanno denunciato un episodio preoccupante: tre giovani, descritti come di origine africana, si sarebbero lanciati per “gioco” sotto le auto in transito. Nonostante l’arrivo delle pattuglie di carabinieri e polizia, all’arrivo degli agenti i protagonisti di questo comportamento rischioso erano già spariti.

Le forze dell’ordine proseguono le indagini per chiarire le dinamiche degli episodi e prevenire situazioni simili.