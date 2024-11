“Oggetti interrotti”, l’installazione per dire no alla violenza sulle donne

Il colore rosso come filo conduttore: un libro appoggiato su una sedia, un quadro incompiuto, abiti e oggetti in disordine, una tazza abbandonata sul tavolino. Frammenti di quotidianità domestica spezzata dall’irruzione di un evento drammatico, capace di fossilizzare non solo le consuetudini sconvolte bruscamente ma una vita intera.

In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, nell’atrio di accesso al Municipio di Piacenza è stata inaugurata l’installazione “Oggetti interrotti”, a cura della scenografa Chiara Modolo, che l’ha realizzata per l’associazione di Ponte dell’Olio “Il cassetto delle idee”.

L’opera viene collocata all’ingresso di Palazzo Mercanti, come monito e richiamo simbolico alla ricorrenza del 25 novembre, su iniziativa della Commissione delle Elette, in collaborazione con gli assessorati per le Pari Opportunità e il Contrasto alla violenza di genere.