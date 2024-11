Piacenza e la fibra ottica: “Copertura incompleta, disagi in centro storico”

La Piacenza del terzo millennio sembra meno “smart” di quanto si pensi, almeno in termini di copertura con fibra ottica. Nonostante questa sia considerata essenziale per una vera smart city, diversi cittadini lamentano una mancanza di diffusione capillare. Residenti di vie centrali come via Cavour, piazza Cavalli o via Sant’Eufemia segnalano che la fibra non arriva nelle loro abitazioni.

Un residente di via Cavour racconta che “Open Fiber, incaricata del cablaggio in convenzione con il Comune, ha installato anni fa le scatole di derivazione nei palazzi, ma queste restano vuote. Nonostante una mail inviata alla società e la promessa di aggiornamenti, la situazione è ferma”. Secondo il cittadino, “il problema potrebbe derivare dai costi elevati per il collegamento ai privati, rendendo sconveniente completare i lavori. La connessione avviene così tramite cavi in rame, con una perdita significativa di dati rispetto alla fibra ottica, che garantirebbe maggiore velocità e capacità”.

L’ARTICOLO DI FILIPPO LEZOLI SU LIBERTÀ