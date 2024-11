Anziano colpito da malore, volontario Anpas fuori servizio lo salva

Aveva appena terminato il turno alla Pubblica Assistenza di Lugagnano e, tornando a casa, si è fermato dal vicino per una comunicazione, ma quando ha bussato alla porta non ha udito risposta e così è entrato e ha trovato l’ottantaduenne a terra in condizioni di difficoltà respiratoria.

Marco Comini, volontario del soccorso da 14 anni, ha subito chiamato il 118 e in collegamento con la centrale ha praticato il massaggio cardiaco in attesa dell’arrivo dell’ambulanza. È successo nella zona di Vezzolacca di Vernasca.

Ad essere colpito da malore è stato un cacciatore che per alcuni mesi all’anno vive in Val d’Arda per poter andare nei boschi. L’ottantaduenne è stato trasferito all’ospedale di Parma dall’elisoccorso in gravi condizioni.

Il soccorritore Marco Comini ha già praticato le manovre salvavita decine di volte in servizio, mentre quello di ieri era il primo intervento fuori servizio. Ora spera di poter rivedere presto il vicino di casa.