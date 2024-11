Bomba da 240 chili neutralizzata dai pontieri piacentini a Pitigliano

Gli artificieri dell’Esercito del Secondo Reggimento Genio Pontieri di Piacenza hanno neutralizzato una bomba d’aereo rinvenuta all’interno di un cantiere, dal personale di una ditta specializzata nella bonifica sistematica per l’individuazione di ordigni bellici, nel comune di Pitigliano, in provincia di Grosseto. L’intervento è stato coordinato dalla Prefettura di Grosseto e dal Comando forze operative nord di Padova.

L’ordigno rinvenuto è una bomba d’aereo del peso di 535 libbre (240 Kg circa) contenente circa 124 Kg di esplosivo ad alto potenziale, con due congegni di attivazione (spolette) di cui uno non in sicurezza, rimasta inesplosa dai tempi del secondo conflitto mondiale.

Proprio in considerazione della delicatezza del tipo di intervento, su indicazione dei militari del 2° Reggimento Pontieri, è stata attuata un’evacuazione della popolazione nell’area interessata nel raggio di 821 metri (la cosiddetta “zona rossa”) dal punto di rinvenimento dell’ordigno. Inoltre sono state chiuse le strade comunali e private nei tratti che ricadevano nell’area di evacuazione.

Gli specialisti dell’Esercito sono entrati in azione alle 9.00, con la prima fase, la più delicata: quella della rimozione dei congegni di attivazione. Si è trattato di una serie di operazioni che gli artificieri hanno effettuato a distanza di sicurezza e che hanno reso l’ordigno meno pericoloso. A seguire, la seconda fase ha visto il trasporto dell’ordigno presso la cava “Albanesi” nel comune limitrofo di Manciano per la definitiva distruzione.

Questa, per gli artificieri piacentini, è stato il secondo intervento su una bomba rinvenuta nello stesso cantiere nel giro di quattro mesi.

DA INIZIO ANNO OLTRE 250 INTERVENTI

Dall’inizio dell’anno sono oltre 250 gli interventi su ordigni bellici di ogni tipologia effettuati nelle 13 province (Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Massa-Carrara, Pisa, Lucca, Pistoia, Grosseto, Livorno, Arezzo, Prato e Siena) di competenza del 2° Reggimento Genio Pontieri.

“L’Esercito contribuisce quotidianamente alla sicurezza del Paese – si legge nella nota -. Grazie alle competenze tecniche di personale altamente specializzato è possibile sia svolgere questi interventi in totale sicurezza sia intervenire in ogni momento, su tutto il territorio italiano a supporto della comunità nazionale in caso di pubbliche calamità”.