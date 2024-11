Domani il Rotary presenta i programmi di studio per i giovani all’estero

Domani alle 17.30 nel salone d’onore della Fondazione di Piacenza e Vigevano, i rappresentanti della commissione Rye e Ngse del Distretto Rotary 2050 presenteranno i programmi del Rotary di studio, crescita e formazione per i giovani (anche non rotariani) all’estero.

L’incontro, organizzato dalla Commissione Distrettuale 2050 Rotary Youth Exchange in collaborazione con Maria Grazia Sabato del RC Piacenza Sant’Antonino, Abele Leva del RC Valtidone e Maddalena Dragoni dell’Interact Club Palcentia, ha lo scopo di far conoscere una attività del Rotary che “mobilita” nel mondo circa 8.000 ragazze e ragazzi coinvolgendo famiglie, scuole e comunità.

Anche il territorio piacentino è impegnato nella realizzazione del programma di mobilità ed in questo momento sono coinvolti tre studenti che stanno vivendo il loro quarto anno del ciclo di studio liceali all’estero in Cile, Messico e Canada, e contemporaneamente, le rispettive famiglie stanno ospitando altrettanti studenti provenienti da Svezia, Brasile e Usa. L’esperienza ha coinvolto anche nel passato scuole e famiglie del piacentino mandando e ricevendo ragazzi verso e da Australia, Canada, Brasile e molti altri Paesi.

Nell’incontro informativo del 27 novembre attraverso testimonianze e approfondimenti sarà possibile comprendere meglio i programmi del Rotary a favore delle giovani generazioni (Rotary Youth Exchange, New Generations Service Exchange, Interact, RylaJr, RYLA), come vengono proposti e promossi gli scambi internazionali, con programmi di studio, con l’osservazione del mondo del lavoro e attraverso la conoscenza delle diverse comunità nel mondo.

Lo Scambio Giovani (RYE) è un’iniziativa del Rotary International che coinvolge tutti i paesi del mondo.