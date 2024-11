Fiorenzuola tappezzata con un annuncio curioso: “Cerco la ragazza del treno”

Un curioso annuncio è apparso in questi giorni a Fiorenzuola. Sparsi per la città, infatti, sono stati trovati dei biglietti con una richiesta singolare: “Cerco la ragazza del treno“.

Il messaggio racconta di un incontro casuale avvenuto domenica 17 novembre su un treno che partiva da Bologna, ma è proprio su quel convoglio che si è consumato un incontro tanto breve quanto significativo. L’autore descrive una giovane che, seduta accanto a lui, stava leggendo lo stesso libro, ma quando ha cercato di parlarle, la ragazza è scesa dal treno senza che lui fosse riuscito a dirle una parola.

SLIDING DOORS SUL TRENO

“Purtroppo, non so come ti chiami, ma ci siamo incrociati domenica 17 novembre 2024 su di un treno per Fiorenzuola (o, meglio, tu ti sei fermata lì alle 11.30 circa, partendo da Sant’Ilario o da Parma). Eri seduta accanto a me e stavi leggendo lo stesso libro che avevo io tra le mani – si legge sul foglio appeso a pensiline, fermate dell’autobus, in stazione, nelle vie del centro – . Mi sembrava una coincidenza speciale, e avevo deciso di girarmi per parlarti, ma il treno si è fermato, tu sei andata via ed io non sono sceso in tempo”.

FIORENZUOLA, LA COINCIDENZA DI UN LIBRO

L., che sceglie di rimanere coperto da un velo di mistero, era sul treno da Bologna per una decisione dell’ultimo minuto, sul vagone giusto grazie ad un amico, con lo stesso saggio della ragazza, “La luce delle stelle morte” di Massimo Recalcati: un libro che parla di perdite fisiche e lutti emotivi, e si legge per un motivo. Coincidenze, troppe e felici, che L. non poteva far cadere nel vuoto: “Vorrei offrirti un caffè, se trovi questo messaggio, scrivimi a: [email protected]” scrive il misterioso cercatore nell’annuncio.

Ora, non resta che vedere se la “ragazza del treno” risponderà a questa inaspettata richiesta di incontro.