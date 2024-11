Incidente stradale a Vigolo Marchese: un ferito grave incastrato tra le lamiere

Sarebbero gravi le condizioni della persona rimasta ferita questa mattina, martedì 26 novembre, in un incidente stradale avvenuto lungo via Caselle a Vigolo Marchese (nel comune di Castell’Arquato). Stando alle prime informazioni raccolte a scontrarsi sarebbero stati un camion e un’auto: in seguito all’impatto il conducente dell’auto è rimasto intrappolato nell’abitacolo, le sue condizioni sarebbero molto serie. Sul posto, oltre ai sanitari, stanno intervenendo i vigili del fuoco di Fiorenzuola.