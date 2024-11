Piacenza aderisce al progetto “Ecoattivi”: in palio premi per i comportamenti sostenibili

Anche il Comune di Piacenza aderisce all’iniziativa “Ecoattivi”, che riconosce i comportamenti virtuosi e sostenibili dei cittadini mettendo in palio, grazie a estrazioni periodiche, 100 voucher da 25 euro l’uno, spendibili negli esercizi commerciali del territorio nonché – sulla piattaforma nazionale, come super-premio annuale tra gli utenti di tutta Italia – l’assegnazione tramite sorteggio di un’auto elettrica.

COME FARE PER PARTECIPARE

Partecipare è facile: basta scaricare gratuitamente l’app Municipium, disponibile per dispositivi Android e iOS, e attivare la funzione “Ecoattivi”. Una volta iscritti, gli utenti possono accumulare punti per ogni azione positiva che contribuisca al benessere collettivo e alla sostenibilità ambientale, come da regolamento consultabile anche sul sito www.comune.piacenza.it/ecoattivi, dove sono elencate le buone pratiche che consentono di accumulare “biglietti elettronici” (uno ogni 100 punti), ciascuno dei quali corrisponde a un tagliando per l’estrazione dei premi. Più se ne ottengono, più aumenta la possibilità di essere tra i vincitori sia per le tre estrazioni in ambito locale – in marzo, luglio e novembre 2025 (rispettivamente per 35, 35 e 30 buoni) – sia per quella nazionale che avverrà nel mese di aprile.

i partecipanti all’iniziativa

Il progetto è stato presentato in una conferenza stampa a Palazzo Mercanti, con la partecipazione di Paolo Mogno di Achab Group, della ditta Maggioli, che gestisce l’app Municipium, e degli assessori comunali Serena Groppelli e Simone Fornasari, della responsabile del Servizio innovazione e sviluppo Anna Pirillo, del funzionario dell’Ufficio Ambiente Massimiliano Zorzoli e dei direttori di Confcommercio, Confesercenti e Cna – Gianluca Barbieri, Fabrizio Samuelli ed Enrica Gambazza – in rappresentanza dei 17 titolari di attività commerciali dove, a Piacenza, si potranno utilizzare i buoni acquisto eventualmente vinti.

L’adesione è completamente gratuita per i commercianti, che riceveranno un rimborso per ogni voucher speso nel loro negozio, bar o ristorante.

QUALI SONO I COMPORTAMENTI CHE CONSENTONO DI FAR CRESCERE I PUNTI?

– 200 punti per ogni conferimento di rifiuti ai centri di raccolta (al massimo una volta al giorno).

– 600 punti (una tantum nel corso di un anno) inviando la foto del proprio sistema di compostaggio domestico.

– 400 punti per ogni abbonamento mensile al bus.

– 600 punti per ogni evento a tema ambientale o inerente alla sostenibilità cui si partecipa (inquadrando il QR code nelle eco-postazioni che verranno allestite per l’occasione).

– 1000 punti una tantum nel corso di un anno per gli accompagnatori delle linee Pedibus scolastiche.

– 1000 punti una tantum nel corso di un anno per i partecipanti al progetto del baratto amministrativo.

– 1000 punti una tantum nel corso di un anno per l’iscrizione all’Albo della cittadinanza attiva.

– 100 punti per ogni prestito di libri nelle biblioteche comunali (al massimo una volta al giorno).

– 100 punti per ogni donazione di libri alle biblioteche comunali.

– 5 punti per ogni risposta esatta ai quiz che verranno caricati settimanalmente sulla piattaforma “Ecoattivi”.

– 100 punti per ogni amico invitato a scaricare la App Municipium (che a sua volta ne otterrà altrettanti).

LE DICHIARAZIONI DEGLI assessori comunali

“Pensiamo che sia importante – sottolinea Serena Groppelli, assessora all’Ambiente e alla Partecipazione – valorizzare le scelte virtuose che evidenziano come ciascuno di noi possa migliorare fattivamente la sostenibilità del territorio, rendendo sempre più consapevole e responsabile la nostra comunità. La possibilità di ricevere un premio va quindi vista sia come un incentivo ad adottare abitudini quotidiane che possono portare beneficio a sé stessi e agli altri, ma anche come attestazione di apprezzamento verso tutti coloro che, ad esempio come volontari di cittadinanza attiva, mettono a disposizione il proprio tempo per aiutare la collettività, contribuendo anche, come avviene per gli accompagnatori delle linee Pedibus, a promuovere il rispetto dell’ambiente. Tutte le forme di partecipazione alla vita della città sono orientate al bene comune e meritano di essere promosse come esempio da seguire”.

“L’introduzione di questa nuova funzionalità della App Municipium anche per i cittadini di Piacenza – rimarca l’assessore al Marketing Territoriale e alla Trasformazione Digitale Simone Fornasari – è il risultato di un lavoro di squadra che vede la sostenibilità come obiettivo trasversale e prioritario per tutti i settori dell’Amministrazione. Un ringraziamento particolare va non solo ai nostri uffici ma anche agli esercenti che hanno voluto sin d’ora essere parte del progetto e alle associazioni di categoria per la sensibilità con cui lo hanno accolto, facendosene portavoce tra i propri iscritti con il consueto spirito collaborativo. Il coinvolgimento delle attività economiche del territorio è un ulteriore elemento di sostenibilità in questo percorso, in un circolo virtuoso alla cui base c’è la condivisione di un prezioso senso civico”.