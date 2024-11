Viaggia contromano in via Cella con tasso alcolemico tre volte fuori norma: denunciata

Ragazza senza patente e in stato di ebbrezza stava percorrendo via Pietro Cella, a Piacenza in contromano, quando si è imbattuta in una macchina dei carabinieri che ha intimato l’alt. È stata denunciata e multata per 5mila euro. E’ accaduto domenica sera intorno alle 21. Protagonista dell’episodio una ragazza albanese di 26 anni che, scesa dalla macchina, è apparsa subito in stato di ubriachezza. La giovane è stata sottoposta al test alcolemico ed è risultata con una tasso di tre volte superiore al massimo consentito dal codice della strada. L’auto su cui stava viaggiando è stata sottoposta a fermo amministrativo e il suo proprietario è stato sanzionato con 400 euro di multa per incauto affidamento dell’automobile alla ventiseienne albanese.