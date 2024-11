Istituto Casali al collasso: iscritti 800 studenti, 100 negli scantinati dell’ex-Leonardo

Al cambio d’ora la bidella bussa alla porta di ciascuna delle cinque aule per dire che “è suonata la campanella”, semplicemente perché l’impianto non esiste più o forse non è mai esistito. In queste ore di principio della stagione fredda, il corridoio dove staziona la bidella è privo di riscaldamento e si stanno attrezzando per darle una stufetta.

Benvenuti nello scantinato dell’ex istituto Leonardo, dove, per decisione della Provincia, sono finite 5 delle 34 classi dell’istituto Casali. L’anno scorso erano state tre. Al Casali confidavano che dopo l’anno di purgatorio quest’anno non si ripetesse l’esperienza, o almeno si desse loro il cambio con gli studenti di altre scuole che nella zona di via Negri hanno succursali. Invece no. Ottocento studenti, di cui 100 nel “sottofondo” dell’ex Leonardo.

“Eppure – annota la preside del Romagnosi-Casali Raffaella Fumi, interpellata da Libertà – avevo chiesto più volte alla Provincia che a settembre ci fossero dati spazi nell’edificio del Tramello e non ancora nello scantinato dell’ex Leonardo”. E invece no.

L’ARTICOLO DI SIMONA SEGALINI SU LIBERTA’