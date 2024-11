Cresce il numero di imprese femminili a Piacenza, nel commercio sono 1.393

Cresce il numero di imprese femminili in provincia di Piacenza. Dato in controtendenza con quanto registrato sia a livello regionale che a livello nazionale dove rispetto al 2023 il numero di aziende in rosa è calato rispettivamente del -1,0% e del -0,6%.

Secondo le rilevazioni e le analisi della Camera di Commercio dell’Emilia, a fine settembre, in provincia di Piacenza, si è attestato a 5.594 il numero delle imprese femminili attive, con un’incidenza del 21,8% sul totale delle imprese attive nel territorio.

Rispetto al 30 settembre 2023, si riscontra una crescita dello 0,3%, in controtendenza con quanto avviene per l’Emilia-Romagna (-1,0 %) e a livello nazionale (-0,6%).

Nel commercio il maggior numero di aziende femminili

La graduatoria relativa alla maggior presenza di aziende “in rosa” assegna il primato al commercio con 1.393 unità produttive e con una quota del 24,9% del totale delle imprese femminili piacentine (in calo del 2,2%).

Al secondo posto i servizi alle imprese, incidenti per il 19,1% sul totale e complessivamente in crescita dell’1,6%, con 1.067 unità.

In aumento le imprese femminili anche nell’ambito dei servizi alla persona con 931 unità (+ 1,9% in un anno, e quota del 16,6%), nella manifattura con 362 unità (quota del 6,5% e crescita del 3,4%) e anche nelle costruzioni con 203 unità (quota del 3,6% sul totale delle femminili e aumento della consistenza del 2,5%).

In calo, invece, il settore primario che, pur assorbendo il 16,9% delle imprese femminili della provincia, con 943 unità, mostra una diminuzione dell’1,3% rispetto al settembre 2023.

Imprese individuali

Per quanto riguarda la natura giuridica delle imprese femminili, prevalgono le imprese individuali (69,0% del totale), seguite dalle società di capitale (18,3%) e dalle società di persone (11,1%).

L’impresa femminile è valutata dall’indagine camerale anche in base al grado di presenza di donne, vale a dire secondo la percentuale di quote “rosa”, identificando tre gradi di presenza crescenti: “maggioritaria”, “forte” ed “esclusiva”. Sul totale delle imprese della provincia individuate come “femminili”, l’84,7 % delle attive è a presenza “esclusiva”, l’11,7% è a presenza “forte” e il 3,5 % è a presenza “maggioritaria”.

La distribuzione territoriale delle imprese femminili (per comune e per aggregato) evidenzia la forte concentrazione numerica nel comune capoluogo, con 2.073 imprese e una quota del 37,1% sul totale delle imprese femminili della provincia.