“Denunciatemi pure, tra 3 mesi non ci sarò più”: muore davvero, processo archiviato

Al termine della lite quel ragazzo gliel’aveva detto: “Denunciatemi pure tanto fra tre mesi sono morto”. E ieri quelli che lo avevano denunciato sono rimasti mortificati davanti al giudice nell’apprendere che quel ragazzo era morto davvero, tre mesi più tardi. Ma lui prima di morire “elegantemente” e senza nulla dire, la sua querela contro di loro l’aveva ritirata. Il processo è stato archiviato ieri per non doversi procedere per morte del reo. Le due presunte vittime, un italiano e la fidanzata marocchina hanno lasciato stupefatte il tribunale. Il fatto ieri archiviato era avvenuto tre anni fa sullo Stradone Farnese. Un ragazzo piacentino alla guida della sua auto aveva rischiato l’incidente con un automobilista con a bordo la fidanzata nordafricana. I due giovani erano scesi dalle rispettive automobili e ne era seguito un vivace diverbio legato a motivi di viabilità.

L’ARTICOLO DI ERMANNO MARIANI SU LIBERTA’